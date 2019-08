Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß zwischen Rennradfahrer und Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 12.50 Uhr, kam es zu einem schweren Unfall auf der Granatstraße. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Reken war von der Rekener Straße in die Granatstraße abgebogen. In dem Moment als er an einem 34-jährigen Rennradfahrer aus Lünen vorbeifahren wollte, wollte dieser wenden. Beide stießen zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 34-Jährige und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zum stationären Aufenthalt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 15.000 Euro Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Granatstraße kurzzeitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell