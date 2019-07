POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.07.2019 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Oedheim: Hochwertiger Audi entwendet

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, einen hochwertigen Audi A 6 Avant aus der Bernhard-Huss-Straße in Oedheim. Der Wagen war verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt und hatte einen Wert von mehr als 30.000 Euro. Das Fahrzeug ist mit einem so genannten Keyless-Go-System ausgestattet, weshalb denkbar ist, dass die Unbekannten dieses überwunden haben, um in den Besitz des Fahrzeugs zu kommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 071731 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Flein: Hochwertiger Audi entwendet

Mindestens zwei Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, einen hochwertigen grauen Audi A 6 Avant aus der Eselsbergstraße in Flein. Der Wagen war verschlossen vor einem Anwesen abgestellt und hatte einen Wert von mehr als 50.000 Euro. Das Fahrzeug ist mit einem so genannten Keyless-Go-System ausgestattet, weshalb denkbar ist, dass die Unbekannten dieses überwunden haben, um in den Besitz des Fahrzeugs zu kommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 071731 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

