Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim, echte Rettungsdienstler gemeldet

Mainz (ots)

Mittwoch, 26. Juni 2019

Aufmerksame Anwohner im Bretzenheimer Südring, haben am Mittwochvormittag die Polizei verständigt, weil angeblich verdächtige Personen im Namen einer ehrenamtlichen Rettungsdienstorganisation Spenden sammeln würden. Die zwei verdächtigten Männer seien in blauen Rettungs-Einsatzhosen und weißen Shirts mit einem Rettungsdienstlogo unterwegs und würden an Wohnungen und Häusern klingeln. Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, welche versuchen, als angebliche Mitarbeiter von Behörden, gemeinnützigen Organisationen oder Telekommunikationsunternehmen in Wohnungen zu gelangen und dort Wertsachen zu entwenden. In den Notrufen sind genau diese Gründe genannt worden. Zur Überprüfung der verdächtigen Personen war die Polizei kurz darauf mit Streifenwagen und zivilen Einsatzkräften in Bretzenheim unterwegs und konnte tatsächlich die beiden verdächtigten Personen antreffen. Diese waren jedoch offizielle Mitarbeiter eines Rettungsdienstes auf einer Werbetour für neue Mitglieder. Sie sind häufig dem Vorwurf ausgesetzt, Betrüger zu sein. Dies würde ihre Arbeit nicht einfacher machen. Die Menschen seien insgesamt sehr aufmerksam und würden ihr Anliegen auch kritisch hinterfragen.

