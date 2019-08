Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schuhschrank brennt im Hausflur

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 01:00 Uhr, brannte ein Schuhschrank in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Der Schrank stand im Hausflur des Gebäudes. Ein Bewohner hatte das Feuer bemerkt - zeitgleich löste ein Rauchmelder Alarm aus. Nachbarn konnten den Brand mit Eimern, Wasser und Decken löschen. Bewohner aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude begleitet. An dem Hausflur entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell