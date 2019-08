Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Unbekannte hebelten am frühen Freitagmorgen ein Fenster auf und drangen dann in ein Parteibüro auf der Castroper Straße ein. Durch den Lärm wurden Anwohner aufmerksam und informierten die Polizei. Der Täter ein etwa 1,79 bis 1,80 Meter großer Mann, dickliche Statur, trug eine Jeans, ein blaues T-Shirt, ein schwarzes Cappi mit weißen Emblem und Handschuhe, flüchtete darauf, ohne ins Gebäude gelangt zu sein.

Bottrop

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Gladbecker Straße ein. In der Wohnung Inneren suchten sie in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Sie nahmen Bargeld, eine Playstation, ein Macbook, ein Imac mit.

Dorsten

In der Nacht zu Freitag hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann das Caritas-Bildungszentrum an der Bismarckstraße ein. die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen und nahmen zumindest die Kaffeekasse und mehrere Laptop mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell