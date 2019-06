Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl

Mainz-Altstadt (ots)

Montag, 17.06.2019, 18:00 Uhr

Am Montagabend kommt es in einem Geschäft Am Brand zu einem Ladendiebstahl. Zwei 15- und 16-Jährige Mädchen entnehmen Modeschmuck von der Auslage und begeben sich damit zusammen in eine Umkleidekabine. Dort entfernen sie die Preisetiketten und bringen diese an anderen Kleidungsstücken an. Dann verlassen sie die Umkleidekabine, ohne die Ware sichtbar bei sich zu führen. Der Ladendetektiv findet die entfernten Preisetiketten in der Umkleidekabine und spricht die beiden Mädchen beim Verlassen des Geschäftes an. In den mitgeführten Handtaschen wird die Ware aufgefunden. Sie werden zur Polizeiinspektion verbracht und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell