POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Herten

Am späten Donnerstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, grauen Audi Q5 an der Straße Zum alten Schacht. Das Fahrzeug stand auf einem Baumarkt-Parkplatz. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Fahrzeughalter den Schaden an dem Audi fest. Der Schadenschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw an der Straße Auf dem Graben. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Kia Ceed. Das Fahrzeug hat einen Schaden am linken Außenspiegel. Der Geschädigte vermutet, dass ein weißer BMW, der neben seinem Auto geparkt hatte, das Fahrzeug des Verursachers sein könnte. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

An der Weusterstraße kam es am Donnerstag, zwischen 02:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dem Schadensbild nach wurde der geparkte, schwarze Ford Galaxy durch einen Lkw beschädigt. An dem Fahrzeug entstand 2.500 Euro Sachschaden. Weitere Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht ermittelt werden.

Recklinghausen

Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:20 Uhr und 09:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen Audi A5 an der Hohenzollernstraße. An dem Audi entstand 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Nach einem möglichen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht sucht die Polizei das Fahrzeug des Geschädigten. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Castrop-Rauxel ist auf der Westerholtstraße am Donnerstag um 08:40 Uhr möglicherweise mit einem Auto oder einem unbekannten Gegenstand kollidiert. Anschließend fuhr sie zunächst weiter und informierte später die Polizei. An dem Fahrzeug der Verursacherin konnten orangefarbene Farbanhaftungen festgestellt werden. Bei der Absuche der vermuteten Unfallörtlichkeit konnte kein beschädigtes Fahrzeug, oder eine mögliche Kollisionsstelle gefunden werden.

Castrop-Rauxel

Am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, weißen Mercedes CLA 180 auf dem REAL-Parkplatz an der Siemensstraße. An dem Auto entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht in Bottrop erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Herten und Recklinghausen erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

