Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junger Mann kommt von der Fahrbahn ab - schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger Bottroper mit seinem Pkw auf der Aegidistraße in Richtung Süden. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer schwerverletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 20.500 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

