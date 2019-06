POL-VER: Pressemiiteilung der Polizeiinspektion Verden(osterholz, Samstag, 22.06.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Brand in Bendingbostel verläuft glimpflich Kirchlinteln/Bendingbostel. Am Freitagabend kam es in der Straße Zur Reith in Bendingbostel zu einem Brand. Nach der Beendigung von handwerklichen Arbeiten gerieten benutzte Putzlappen in einer Werkstatt in Brand. Durch Lasurrste an den Lappen entzündete sich der Lappenhaufen selbst. Durch das Feuer wurden einige Maschinen und Werkzeuge beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte mindestens im vierstelligen Bereich liegen. Aufgrund der Betondecke entstand glücklicherweise kein Gebäudeschaden. Die örtlichen Feuerwehrkräfte brachten den Brand zügig unter Kontrolle.

Frontalcrash zwischen Fahrradfahrern Verden. Am Freitagmittag verletzten sich zwei Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer fuhr in den Holzmarkttunnel in Richtung E-Center. Ein 56-Jähriger kam ihm auf seinem Fahrrad entgegen. Beide krachten frontal ineinander. Anrückende Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten. Während der 56-Jährige sich lediglich leicht verletzte, musste der 23-Jährige über Nacht im Krankenhaus bleiben. Eine Lebensgefahr besteht jedoch nicht. An den beiden Fahrrädern entstand Sachschaden und sind nun nicht mehr fahrtauglich.

16-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizei Achim: Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Achim fiel am Freitagabend ein Rollerfahrer auf, der den McDonald's Parkplatz in der Margarete-Steiff-Allee ohne Helm befuhr. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete der 16-Jährige und konnte erst nach einer Verfolgungsfahrt im dortigen Gewerbegebiet gestellt werden. Gegen ihn wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem muss er mit Konsequenzen für seine weitere Führerscheinausbildung rechnen.

Hilfeschreie im Stadtwald Achim. Zeugen nahmen in der Nacht von Freitag auf Samstag Hilferufe aus Richtung des Stadtwaldes wahr. Trotz einer intensiven Absuche unter Beteiligung von Polizeihunden und eines Hubschraubers wurde keine Person in hilfloser Lage aufgefunden. Hinweise hierzu können der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/996-0 mitgeteilt werden.

Berauscht auf der Autobahn Oyten. Der Fahrer eines PKW Mercedes wurde am frühen Samstagmorgen auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel auf, dass der Fahrzeugführer womöglich unter Einwirkung von Betäubungsmitteln stehen könnte. Es wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Im Ergebnis bestätigte sich der Verdacht. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige erstattet, eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung erlassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Landkreis Osterholz Trekkingrad entwendet, Versuchter Einbruchdiebstahl in Supermarkt, Einbruch in Schwanewede, Dreister Diebstahl aus Lkw

Trekkingrad entwendet Schwanewede. Am Donnerstag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, entwendet der bislang unbekannte Täter das mittels Zahlenschloss gesicherte Trekkingfahrrad der Marke KTM. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer der Waldschule angeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Die Polizei in Schwanewede hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner, die Hinweise auf den Täter geben können sich unter der Tel.: 04209 - 914690 zu melden.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Supermarkt Worpswede. Am Samstag versuchte ein bislang unbekannter Täter um 01:02 Uhr in den Drogeriemarkt Rossmann in der Findorffstraße in Worpswede einzudringen und drückte hierzu die Eingangstür (Schiebetür) ca. 5 cm weit auf. Hierdurch wurde der Sicherheitsalarm ausgelöst und unmittelbar die Polizei alarmiert. Ein Eindringen in das Gebäude gelang dem Täter nicht. Die Polizei in Osterholz bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Tathergang geben können, sich unter der Tel.: 04791 - 3070 zu melden.

Einbruch in Schwanewede Schwanewede. Am Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter um 10:58 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Landesgrenze" in Schwanewede einzubrechen. Der Vorgang wurde durch eine Anwohnerin bemerkt, welche daraufhin die Polizei alarmierte. Durch das schnelle Eingreifen der Beamten aus Schwanewede, Bremen und Osterholz-Scharmbeck konnte ein Eindringen in das Gebäude verhindert werden, dennoch gelang dem Täter unerkannt die Flucht. Hinweise aus der Bevölkerung werden von der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Tel.: 04791 - 3070 entgegengenommen.

Dreister Diebstahl aus LKW Schwanewede. Am Samstag wurde in der Zeit von 02:20 Uhr bis 02:29 Uhr durch die beiden bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eines LKW auf dem Parkplatz des KFZ-Meisterbetriebes an der Blumenthaler Straße eingeschlagen. Anschließend wurde das Radio fachmännisch ausgebaut und entwendet. Wie ein Zeuge berichtet, flüchtete ein Täter zu Fuß und ein Täter auf einem Fahrrad (Mountainbike) in Richtung Bremen. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen werden durch die Polizei Schwanewede geführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 04209 - 914690 zu melden.

