POL-RE: Marl/Bottrop/Dorsten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Marl

Sonntag, in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Kriemhildestraße einen am Straßenrand geparkten schwarzen E-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

Sonntag, in der Zeit von 8.15 bis 9 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Tappenhof einen geparkten orangefarbenen VW Polo an. Dabei wurde der Polo hinten links beschädigt. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Einen am Straßenrand der Straße Am Quellenbusch geparkten weißen Skoda Octavia fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Samstag, in der Zeit von 12.45 bis 17.45 Uhr, an. Dabei wurde der Skoda hinten links beschädigt. Der Schaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Dorsten

In der Zeit von Sonntag, 5.40 bis Montag, 11.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Berliner Platz einen geparkten blauen Mazda MPV an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden am Mazda. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

