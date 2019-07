Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 8.30 Uhr, kam eine 62-jährige Olfenerin in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache auf der Bockholter Straße, in Höhe Blitzkuhle, rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Dabei wurde die 62-Jährige so verletzt, dass sie vorsorglich zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 15.000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

