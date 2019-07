Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Brandstiftung an Geräteschuppen

Recklinghausen (ots)

Am Samstag gegen 21:00 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Kinder, die einen Geräteschuppen an der Schultenstraße in Brand setzten. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schuppen wurde stark beschädigt. Zur konkreten Schadenssumme können noch keine Angaben gemacht werden. Nach der Beschreibung der Kinder konnten zwei 9-jährige Gladbecker festgestellt werden. Sie gaben im Beisein der Eltern zu gezündelt zu haben. Es wurde niemand verletzt.

