Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vier Sachbeschädigungen an Pkw an zwei Tatorten

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, zwischen Mitternacht und Mittags beschädigten unbekannte Täter drei geparkte Pkw an der Salentinstraße. An den Fahrzeugen wurden gewaltsam Dellen und Lackkratzer verursacht und ein Reifen zerstochen. Insgesamt entstand hier 800 Euro Sachschaden. Im Nahbereich wurde außerdem ein Verkehrszeichen beschädigt. Auf der Bergknappenstraße entwendete ein unbekannter Mann am Sonntagmorgen (04:00 Uhr)einen Mercedesstern von einem geparkten Pkw. Hier entstand 150 Euro Sachschaden. Die Tat konnte von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Personenbeschreibung: männlich, kurze Haare, heller Kapuzenpullover, helle Turnschuhe.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das zuständige Kommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

