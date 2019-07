Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Exhibitionist flüchtet auf Damenfahrrad

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 15:00 Uhr, zeigte sich ein unbekannter Mann einer 38-jährigen Gladbeckerin an der Spiekerstraße auf unsittliche Art und Weise. Der Mann zeigte sein Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw vorbei, als sich der Mann entblößte. Anschließend fuhr er mit einem Damenfahrrad, nunmehr wieder bekleidet, an ihr vorbei. Personenbeschreibung: dunkler Teint, dunkle Haare, dunkles T-Shirt, dunkelblaue Jogginghose mit roten Streifen an der Seite.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter 0800 - 2361 111 entgegen.

