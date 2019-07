Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kellerbrand mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 15:15 Uhr, bemerkte eine 82-Jährige vom Garten aus eine Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Gerther Straße. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Kellerbrand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt an einem alten Durchlauferhitzer im Keller Auslöser für den Brand. Es wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

