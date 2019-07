Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Gasflasche fängt Feuer - ein Leichtverletzter

Am Sonntag um 19:00 Uhr verletzte sich ein 17-Jähriger aus Gladbeck bei der Handhabung eines Gasgrills an der Heinrich-Krahn-Straße. Beim Wechsel der Gasflasche auf der Terrasse eines Einfamilienhauses, geriet die Gasflasche in Brand, das Feuer griff auf die angrenzende Gartenlaube über. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Der Jugendliche erlitt leichte Verbrennungen. An der Gartenlaube entstand 1.000 Euro Sachschaden.

