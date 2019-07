Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Personen auf einem Motorroller

Am Samstag, um 23:20 Uhr, fiel Polizeibeamten ein Motorroller auf der Lütkestraße auf, der mit drei männlichen Personen besetzt war. Außerdem war an dem Roller kein Kennzeichen angebracht und die Männer fuhren ohne Schutzhelm. Anstatt nach Aufforderung anzuhalten, flüchteten die drei Männer auf das Gelände des Ostfriedhofs. Hier ließen sie den Roller zurück und flüchteten zu Fuß weiter. Vor Ort ergaben sich Anhaltspunkt, das der Roller bei einem Diebstahl entwendet wurde. In unmittelbarer Umgebung konnte ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Personenbeschreibungen: drei Jugendliche/Heranwachsende Fahrer: Bart, weißes T-Shirt Erster Sozius: bekleidet mit Jeans, weißem T-Shirt, Cappy und Umhängetasche Zweiter Beifahrer bekleidet mit kurzer Hose und rotem T-Shirt

