Stadt Bottrop: Schwerpunktkontrolle "European Operation Truck & Bus" der Polizei Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

In der letzten Woche (22. - 28.07.2019) beteiligte sich die Polizei Recklinghausen an den europaweiten Schwerpunktkontrollen "European Operation Truck & Bus". Dabei kontrollierte der Verkehrsdienst an verschiedenen Orten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen den gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Insbesondere die Vorgaben der Sozialvorschriften, des Gefahrgutrechtes, der Ladungssicherung und des technischen Zustandes der Fahrzeuge standen im Fokus der Kontrollen. Von insgesamt 85 kontrollierten Fahrzeugen waren 50 zu beanstanden. Auffallend war der hohe Anteil der Verstöße im Bereich der Sozialvorschriften. Hier wurden 37 Verstöße bei der Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, sowie der falschen Bedienung des Kontrollgerätes festgestellt. In weiteren Fällen waren die Ladungssicherung, sowie der technische Zustand der Fahrzeuge zu bemängeln. In 16 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden.

