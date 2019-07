Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Küchenbrand fahrlässig verursacht

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst musste am Donnerstag, 04. Juli 2019, 11:10 Uhr, zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in den Ziethenweg ausrücken.

In einem Mehrfamilienhaus war ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Das Feuer konnte von der 59-jährigen Bewohnerin noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Sie hatte den Brand auch fahrlässig verursacht, indem sie Papier mithilfe des Elektroherds entzündete, um sich eine Zigarette anstecken zu können. Es entstanden Schäden an der Dunstabzugshaube und einem Küchenschrank.

Nachdem das Treppenhaus und die betroffene Wohnung belüftet wurde, konnten die 13 Einsatzkräfte vom Brandort abrücken.

