Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Wertgegenständen aus unverschlossenem Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter nutzten am Mittwoch, 03. Juli 2019, zwischen 13:00 und 16:00 Uhr, Gartenarbeiten von Bewohnern, um unbemerkt in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst zu gelangen.

Dabei betraten sie durch eine unverschlossene Terrassentür das Haus in der Hindenburgstraße, suchten gezielt nach Wertsachen und nahmen Schmuck und Bargeld an sich.

Zeugen, die im Bereich der Hindenburgstraße/Masurenstraße verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (783708).

Die Polizei rät zudem, Türen und Fenster auch bei nur kurzen Tätigkeiten außerhalb von Wohnungen oder Häusern zu verschließen.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell