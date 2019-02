Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Außenspiegel mutwillig abgetreten

Bocholt (ots)

An sechs parkenden Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt die Außenspiegel abgetreten. Zu den Vorfällen kam es gegen 00.45 Uhr auf dem Paul-Schneider-Weg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

