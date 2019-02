Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgänger touchiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Der Bocholter war gegen 02.50 Uhr aus einem Gebäude auf die Straße "An der Synagoge" getreten, als ein 29-jähriger Autofahrer aus Bocholt mit seinem Wagen in diese einbog. Er touchierte dabei den Fußgänger.

