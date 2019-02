Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrer hatte Drogen genommen

Vreden (ots)

Cannabis konsumiert hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Samstag gegen 10.40 Uhr auf der Ottensteiner Straße in Vreden kontrollierte. Ein Test schlug bei dem 21-Jährigen positiv an. Die Beamten fertigten eine Anzeige und ein Arzt entnahm dem Stadtlohner eine Blutprobe.

