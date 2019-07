Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein elfjähriges Mädchen hat sich am Mittwoch, 03. Juli 2019, gegen 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt.

Das Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad aus einer Einmündung auf die Straße 'Kämmerei' und stieß dort mit dem VW eines 64-Jährigen zusammen, der die Straße 'Kämmerei' in Richtung Otto-Jenzok-Straße befuhr. Nach dem Zusammenstoß stürzte die junge Radfahrerin auf die Motorhaube und zog sich Verletzungen an einem Knie zu. Das Mädchen wurde mi einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Die entstandenen Schäden wurden auf 1.000 Euro geschätzt.

