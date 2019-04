Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Überholvorgang führt zu einem Verkehrsunfall - Autofahrer leicht verletzt

Der Überholvorgang eines Subaru-Fahrers hat am Samstag auf der B 34 zwischen Lauchringen und Klettgau zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Der 60-jährige Subaru-Fahrer setzte gegen 17:35 Uhr nach einem Kieswerk zum Überholen einer Kolonne an, welche in Richtung Lauchringen unterwegs war. In Höhe des zweiten überholten Pkws kam dem Subaru-Fahrer ein Fahrzeug entgegen. Dieser 26 Jahre alte Toyota-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein und kam auf der regennassen Straße ins Schleudern. Der Toyota geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem vordersten Fahrzeug der Kolonne, einem Sattelzug, zusammen. Von diesem wurde der Toyota wieder zurück auf seinen Fahrstreifen abgewiesen und kollidierte dort noch mit dem überholenden Subaru. Danach kam der Toyota auf einem angrenzenden Feldweg zum Stehen. Der Toyota-Fahrer verletzte sich dabei leicht, die anderen Fahrer blieben unversehrt. An der Sattelzugmaschine wurde der Dieseltank aufgerissen. Dadurch floss eine große Menge Diesel ins Erdreich, welches abgetragen und entsorgt werden musste. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr Klettgau und die Straßenmeisterei im Einsatz. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schadenshöhe dürfte bei insgesamt ca. 35000 Euro liegen. Die Bundesstraße war bis gegen 21:00 Uhr voll gesperrt.

