LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Kenzingen: Brand einer Gartenhütte im Gewann Pfannenstiel

Am Sonntag, gegen 21.20 Uhr, wurde die Feuerwehr von Kenzingen zu einem Gartenhausbrand in das Gewann Pfannenstiel gerufen. Dort war eine Gartenhütte trotz dem sofortigen Einsatz der Feuerwehr ausgebrannt. Über die mögliche Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor, der Polizeiposten Kenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Emmendingen: Unfallflucht in der Milchhofstraße

Am vergangenen Freitag, zwischen 02.55 Uhr und 12.40 Uhr, wurde ein in der Milchhofstraße, in Höhe der Hausnummer 22 geparkter BMW, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Ein Zeuge gab einen Hinweis auf einen weißen Transporter mit blauer Aufschrift. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

