Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Die B 317 befuhr am Freitag gegen 15.50 Uhr ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Audi von Schönau in Richtung Zell. Wegen eines Linksabbiegers musste er im Bereich Wühre Loch anhalten. Eine hinter ihm fahrende 31 Jahre alte Frau in ihrem Opel erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro. Verletzt wurde niemand.

