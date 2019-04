Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Murg: Autofahrer berauscht unterwegs

Freiburg (ots)

Zwei Autofahrer sind am Sonntag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden, weil sie sich berauscht hinter das Steuer ihres Autos gesetzt hatten. In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:15 Uhr, erwischte es in Murg einen 31 Jahre alten Audi-Fahrer. Bei diesem ergab die Überprüfung mit einem Alcomaten einen Wert von ca. 1,3 Promille. Am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr wurde in Bad Säckingen ein 53 Jahre alter Hyundai-Fahrer beanstandet. Bei diesem bestand der Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss. Neben gut einem Promille Alkohol intus wurden bei ihm knapp 5 Gramm Marihuana in der Jacke gefunden, weshalb die angeordnete Blutprobe auch auf die Beeinflussung durch THC untersucht wird. Die Führerscheine der beiden Männer wurden einbehalten.

