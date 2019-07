Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl am Baggersee

Neuenrade (ots)

Einem 23-jährigen Werdohler und einer 21-jährigen Lüdenscheiderin wurden am Samstag am Baggersee in Neuenrade die Geldbörsen gestohlen. Die beiden übernachteten an dem See. Im Laufe der Nacht hatten sie Besuch von drei Männern. Die Männer stellten ein paar Fragen und waren schnell wieder verschwunden. Am nächsten Morgen stellte das Paar fest, dass ihre Geldbörsen weg waren. Darin steckten Bargeld, Papiere und Bankkarten.

