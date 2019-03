Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus

Hausen (ots)

Ohne Versicherung unterwegs

Hausen - Am frühen Freitagmorgen fiel einer Streife ein der PI Straßenhaus in der Deutschherrenstraße ein Zweirad auf, an welchem noch ein Versicherungskennzeichen aus 2018 angebracht war. Eine aktuelle Haftpflichtversicherung bestand nicht, so dass die Weiterfahrt beendet war und sich der 56-jährige Fahrer nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten hat.

