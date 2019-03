Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Wied (ots)

Am 06.03.2019 gegen 20:45Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L270 kurz vor dem Ortseingang Neustadt/Wied. Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Asbach befuhr die L270 aus Fernthal kommend in Fahrtrichtung Neustadt/Wied. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen Kombi befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung und kam im Kurvenbereich nach links auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die junge Fahrzeugführerin nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit der Leitplanke. Der Fahrer des dunklen Kombi setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

