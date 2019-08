Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190827-3: Polizisten stoppten Obstkistendiebe - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte sahen einen Lieferwagen mit verdecktem Kennzeichen. Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Polizisten auf das Diebesgut.

Während der Streifenfahrt bemerkten Polizisten am Montag (26. August) um 02:40 Uhr einen Lieferwagen auf der Luxemburger Straße. An ihm waren die Kennzeichen verdeckt. Die Beamten stoppten den Wagen und überprüften die beiden Insassen (28/19). Der Fahrer (28) stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und der Beifahrer (19) konnte sich nicht ausweisen. Auf der Ladefläche fanden die Beamten 260 Pfand-Klappkisten für Obst, für die kein Herkunftsnachweis erbracht werden konnte. Die Beamten nahmen beide Männer mit zur Polizeiwache und stellten die Kisten sicher. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie von einem landwirtschaftlichen Betrieb am Marktweg entwendet worden waren.

Nach der Blutentnahme entließen die Beamten den 28-Jährigen mit Wohnsitz in Bonn. Die Identität des Beifahrers stellten die Ermittler des Kriminalkommissariates 23 in Brühl fest. Nach der Vernehmung wurde auch er entlassen. Beide Bulgaren müssen sich in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell