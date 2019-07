Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Strommast beschädigt - Verteilerkasten gestohlen

Holzwickede (ots)

Am Montag, den 22.07.2019 hat eine Zeugin gegen 23.30 Uhr zwei Personen dabei beobachtet, wie diese an der Landskroner Straße einen Strommast beschädigt haben. Sie durchtrennten die Verbindungskabel zu einem Verteilerkasten und rissen diesen anschließend von dem Mast. Auf Grund der Dunkelheit konnte die Zeugin nur zwei, vermutlich jugendliche Personen sehen, die sich mit ihrer Beute in Richtung Emscherquelle entfernten. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

