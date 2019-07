Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Schule - Wasserhahn aufgedreht und Notschalter entwendet

Holzwickede (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (19.07.2019) bis Montagmorgen drangen Unbekannte in eine Schule an der Karl-Brauckmann-Straße ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. In einer Küchenzeile drehten sie einen Wasserhahn auf und in einem Aufenthaltsraum wurde ein Notschalter aus der Wand gerissen und entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

