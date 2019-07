Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Verwaltungsbüro - Angaben zu möglicher Beute liegen nicht vor

Kamen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (21.07.2019) hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster zu einem Verwaltungsbüro an der Südkamener Straße auf. In insgesamt drei Büros wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Es gelang den Tätern nicht, einen aufgefundenen Tresor aus seiner Verankerung zu lösen und zu entwenden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

