Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer flüchtete vom Unfallort, hinterließ aber Ölspur

Schwewrte (ots)

Am Samstagmorgen (20.07.2019) fuhr gegen 5.45 Uhr ein 68 jähriger Schwerter nach einem Gaststättenaufenthalt auf der Beckestraße in Richtung Hagener Straße und fuhr in Höhe der Margot-Röttger-Rath-Straße gegen mehrere Begrenzungspoller und verlor das vordere Kennzeichen.

Anschließend setzte er seine Fahrt über die Hagener Straße fort. Da bei dem Verkehrsunfall auch die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt wurde, ließ sich die Spur des Unfallflüchtigen eindeutig weiterverfolgen. Er verursachte etwa 1,5 Kilometer weiter im Kreisverkehr Hermann-von-Wanthoff-Straße einen weiteren Unfall, bei dem er über eine Verkehrsinsel fuhr und nach rechts auf den Gehweg abkam.

Als er hier vergeblich versuchte den Motor seines PKW zu starten, wurde er von einem Zeugen angesprochen, der ihn aus dem PKW holte, das Warnblinklicht einschaltete und die Polizei informierte.

Da der 68 Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12 500 Euro.

