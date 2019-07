Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schusswaffengebrauch nach Messerangriff auf Polizeibeamte in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Nach mehreren Anrufen aufgrund vorausgegangener Ruhestörungen traf eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen am späten Donnerstagabend gegen 23:55 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Bunsenstraße in Böblingen ein. Beim Betreten des Hauses wurden die Polizeibeamtin und ihr Kollege im Eingangsbereich von einem 24-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. In der Folge kam es zum Schusswaffengebrauch gegen den Angreifer, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf übernommen. Die Verletzten werden derzeit in verschiedenen Kliniken medizinisch versorgt.

