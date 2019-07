Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Nach Unfall mit Fußgängerin - Dringend Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit schwersten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag eine 57 Jahre alte Fußgängerin in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 10:50 Uhr in der Bachstraße in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Während ein 40-Jähriger mit einem VW Golf vom Calwer Knoten aus die Bachstraße in Richtung Floschenstadion befuhr, befand sich die Fußgängerin mit ihrem kleinen Hund an der Leine mutmaßlich hinter einem geparkten Fahrzeug am rechten Straßenrand auf der Fahrbahn. Beim Vorbeifahren kam es mutmaßlich zum Kontakt zwischen Pkw und der Fußgängerin. Ihr Hund blieb wohlauf. Die näheren Umstände zum Unfallgeschehen sind bislang unbekannt. Diesbezüglich bittet die Verkehrspolizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Tel. 0711/6869-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell