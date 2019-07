Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitente Ladendiebin in Gelsenkirchen-Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 12.07.2019, gegen 14.25 Uhr, entwendete eine 39-jährige Bochumerin in einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße zwei Parfumflaschen und zwei Kartenspiele. Nachdem die Täterin den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen hatte, sprach die 40-jährige Ladendetektivin die Beschuldigte an. Daraufhin flüchtete diese in Richtung des Bekleidungsgeschäftes C&A. Die Ladendetektivin holte die 39-Jährige ein und hielt sie fest. Mit Bissen und Tritten versuchte sich die Diebin loszureißen und konnte nur mit der Hilfe eines 47-jährigen Gelsenkircheners bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Ladendetektivin wurde leicht verletzt. Polizeibeamte stellten das Diebesgut sicher und nahmen die Beschuldigte vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte sie das Polizeigewahrsam verlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren.

