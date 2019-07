Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Verursacher flüchtig

Am Donnerstag, 11.07.2019, gegen 17.30 Uhr, kam es im Stadtteil Feldmark im Kreuzungsbereich Feldmarkstraße/Hans-Böckler-Allee fast zu einer schwerwiegenden Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und Autofahrer. Ein 39-jähriger Essener fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Feldmarkstraße in Richtung Essen. Als er bei Grünlicht den Kreuzungsbereich querte, bog plötzlich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit und ohne auf den vorrangberechtigten Fahrradfahrer zu achten, von der Feldmarkstraße rechts in die Hans-Böckler-Allee. Nur durch eine Vollbremsung des 39-jährigen Radfahrers konnte ein Zusammenstoß mit dem Pkw verhindert werden. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Zeugen beobachteten, dass der unbekannte Autofahrer kurz anhielt und aus dem Wagen stieg, um dann aber unbeirrt seine Fahrt in Richtung Aldenhofstraße fortzusetzen. Ein Rettungswagen brachte den 39-jährigen Fahrradfahrer zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der flüchtige Unfallverursacher fuhr einen grauen BMW X5 mit rumänischem Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Statur und Glatze. Bekleidet war er zum Unfallzeitpunkt mit blauer Jeans und grauem T-Shirt. Die Polizei bittet den Unfallfahrer sich zur Aufklärung des Sachverhaltes zu melden. Des Weiteren sucht sie Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer, seinem Aufenthaltsort und/oder dem Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6230 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

