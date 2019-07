Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Einsatz anlässlich einen Ladendiebstahls am Freitagabend, 12.07.2019, wurden zwei Beamten leicht verletzt. Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts auf der Bahnhofstraße in der Gelsenkirchener Altstadt meldeten gegen 20:20 Uhr einen Ladendiebstahl. Am Einsatzort leistete der 23-jährige Ladendieb erheblichen Widerstand, schlug und trat die Beamten und verletzte sie leicht. Der erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende 23-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustands mit einem Rettungswagen unter polizeilicher Begleitung einem Gelsenkirchener Krankenhaus zugeführt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die verletzten Beamten verblieben dienstfähig.

