Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-64 - jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagmorgen, 11.07.2019, gegen 07.50 Uhr, befuhr eine 64-jährige aus der Samtgemeinde Niedernwöhren mit ihrem Fiat die Enzer Straße und bog in die Straße Am Georgschacht ab. Kurz nach dem Abbiegen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, am Pkw entstand erheblicher Schaden.

