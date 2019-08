Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Iserlohn (ots)

Vier Stunden hielt sich ein Paar am Dienstagnachmittag nicht zu Hause auf. Als die beiden gegen 17.30 Uhr zu ihrer Wohnung in der Schulstraße zurückkehrten, war die Tür der Erdgeschosswohnung aufgebrochen. Unbekannte Einbrecher nahmen mehrere Spielekonsolen, ein Laptop und ein Mobiltelefon an sich und verschwanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

