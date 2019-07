Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mutmaßlicher Kupferdieb in Wilhelmshaven gefasst - Täter stieg in den Anbau einer Firma ein - Polizei stellt das mitgeführte Damenrad sicher (FOTO) - Eigentümer gesucht

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Wie die Polizei bereits mitteilte, stieg ein unbekannter Täter am 11.06.2019 über ein benachbartes Garagendach in den Anbau einer Elektrofirma in der Lilienburgstraße ein und entwendete diverse Kupferkabel.

Im Rahmen der Anschlussermittlungen konnte ein 21-Jähriger als mutmaßlicher Täter ermittelt werden. Bei der in der Schulstraße erfolgten Überprüfung führte der 21-jährige Wilhelmshavener Arbeitshandschuhe, einbruchstypisches Werkzeug und ein Damenfahrrad mit sich. Zu dem Rad konnte er keinen Eigentumsnachweis erbringen und gegenüber den Beamten auch keine plausiblen glaubwürdigen Angaben zur Herkunft machen.

Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass das Zweirad entwendet wurde, so dass die Polizei zur Aufklärung der näheren Umstände bzw. der möglichen Straftat um Mithilfe bittet.

Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein rotes Tourensport-Fahrrad, Modell Fashion Line, die Schutzbleche sind rosa, der Sattel und die Griffe weiß (FOTO).

Der Eigentümer bzw. Personen, die sachdienliche Angaben zum Fahrrad machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

