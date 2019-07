Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung in Wilhelmshaven - ein Fahrzeugführer leicht verletzt

Am Sonntagabend, 30.06.2019, kam es um kurz nach 18 Uhr auf dem Friesendamm zu einem Verkehrsunfall.

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer fuhr mit seinem Pkw die Alfred-Eckhard-Straße in Fahrtrichtung Westen. An der Ampelkreuzung Friesendamm/Ölhafendamm/Alfred-Eckhard-Straße beabsichtigte er den Friesendamm zu überqueren und weiter auf dem Ölhafendamm zu fahren. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem VW den Friesendamm in Fahrtrichtung Süden und wollte an der Kreuzung dem Friesendamm weiter folgen und geradeaus weiterfahren.

Zu der Zeit kam der 25-Jährige mit seinem BMW von links aus der Alfred-Eckhard-Straße, so dass es trotz einer Gefahrenbremsung des 41-Jährigen zu einem Zusammenstoß kam, bei dem der 25-Jährige leicht verletzt wurde.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichensignalanlage ausgeschaltet bzw. es blinkte das gelbe Licht, so dass der VW-Fahrer vorfahrtsberechtigt war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und der BMW-Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

