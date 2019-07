Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - Fahrerlaubnis einbehalten

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Freitagmorgen, 28.06.2019, ereignete sich gegen 09.35 Uhr auf der Oldenburger Straße ein Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige aus Zetel bog mit ihrem PKW BMW Mini aus der Straße An der Eiche nach rechts ab und stieß mit einem auf der Oldenburger Straße in Richtung Bockhorn fahrendem PKW Daimler der A-Klasse zusammen. Dieses Fahrzeug wich einem rangierenden Fahrzeug aus und geriet dabei in die Fahrspur der 18-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Fahrzeugführer (ein 82-Jähriger aus Wittmund) seine Fahrt fort.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme erschien der 82-Jährige wieder an der Unfallstelle. Da erhebliche Bedenken an seiner Fahrtüchtigkeit bestanden, wurde seine Fahrerlaubnis einbehalten, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell