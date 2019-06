Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt, Hamburger Straße / Polizist stellt in seiner Freizeit einen Dieb

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.19, stellte ein Polizist in Bad Bramstedt in seiner Freizeit einen Dieb. Gegen 18:15 Uhr hatte der Beamte von der gegenüberliegenden Straßenseite lautstarke Rufe eines älteren Herrn vernommen. Dieser stand auf einem Discounter-Parkplatz in der Hamburger Straße und rief: "Bleib stehen, Du hast mir meine Tasche geklaut!" Der Dieb flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Caspar-Fuchs-Weg. Der Polizeibeamte überlegte nicht lange und nahm die Verfolgung auf. Wenig später konnte er den Dieb im Friesenweg stellen. Es handelt sich bei ihm um einen polizeibekannten 64-Jährigen aus Henstedt-Ulzburg. Wie sich herausstellte, hatte dieser eine Tasche mit Leergut entwendet. Diese konnte dem 77-jährigen Geschädigten aus Bad Bramstedt bereits wieder ausgehändigt werden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell