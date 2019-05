Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tödlicher Verkehrsunfall mit Zweirad

Rinteln (ots)

(swe). Zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem 50er Moped kam es am Montag vermutlich in den späten Morgenstunden. Ein 73-jähriger Mann aus dem Auetal befuhr die Unabhängigkeitsstraße in Westendorf Richtung Auetal. Gegen 14.30 Uhr wird die Person neben dem Moped liegend durch einen Zeugen tot aufgefunden. Folgender Unfallhergang wird nach Auswertung der Spurenlage von der Polizei angenommen. Der Fahrzeugführer kam offensichtlich alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum, wodurch er die tödlichen Verletzungen am Kopf erlitt. Durch intensive Spurensuche konnten die Beamten Wildhaare an der Person und dem Fahrzeug feststellen, so dass davon ausgegangen wird, dass es zu einer Wildberührung kam, in deren Folge der Mann von der Fahrbahn abkam. Nach den bisherigen Erkenntnissen und der Weg-Zeit-Berechnung könnte sich der Unfall gegen 11 Uhr ereignet haben.

