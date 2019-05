Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei 20jährige Bückeburger begehen mehrere Straftaten

Bückeburg (ots)

(ma)

Am vergangenen Mittwoch bepackte ein Ehepaar aus der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bückeburg ihren Pkw für eine Urlaubsreise. Zu diesem Zweck blieb die Haustür für einen Moment geöffnet, was wahrscheinlich zwei 20jährige Bückeburger nutzten, um eine Schlüsselkarte für den Pkw Renault und ein Portemonnaie zu entwenden.

Das Urlaubsfahrzeug wurde dann in der Nacht auf den Donnerstag von den Tätern mit der gestohlenen Codekarte in Betrieb genommen und gestohlen.

Am Freitagmorgen gegen 04.00 Uhr gerieten die Täter in Hannover-Laatzen in eine Verkehrskontrolle und wurden durch die Polizeibeamten in dem entwendeten Renault angetroffen bzw. festgenommen.

Der Fahrer stand zudem nachweislich unter dem Einfluss von Drogen.

Bei der Durchsuchung des Renault fanden die Beamten mehrere Wertgegenstände, die mit Hilfe der Bückeburger Kollegen einem Einbruchsdiebstahl vom 02.05.19 in der Bückeburger Schillerstraße zugeordnet werden konnten.

Die Polizei hat mehrere Strafverfahren gegen die bereits in der Vergangenheit straffälligen Heranwachsenden eingeleitet

Ob die Beschuldigten für einen Wohnungseinbruchsdiebstahl mit anschließendem Diebstahl eines Pkw Ford Fiesta vom 24.05. auf den 25.05.19 "Auf der Widdserburg" in Bückeburg ebenfalls infrage kommen, müssen die weiteren Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg ergeben.

