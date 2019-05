Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugteile eines Lkw entwendet.

Rehburg-Loccum (ots)

(loh) In der Zeit vom Samstag 25.05.2019, 22.00 Uhr - 26.05.2019, 07.40 Uhr, begeben sich unbekannte Täter zum Parkplatz an der Bundesstraße B 441 im Bereich des Ortsausgangs Bad Rehburg in Richtung Wunstorf. Dort zerschlagen sie die Seitenscheibe des Führerhauses eines Lkw mit Bamberger Kennzeichen (BA). Anschließend demontieren sie die Fahrzeugfrontverkleidung des Fahrzeugs mitsamt den Scheinwerfern und des vorderen Kennzeichens. Gleiches geschieht mit den beiden Türen des Führerhauses inklusive der unterhalb der Türen befindlichen Einstiegstrittflächen. Danach transportieren die Täter die Gegenstände mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Hinweise zum Tatablauf erbittet die Polizei Stolzenau.

